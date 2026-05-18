5月18日(月)22:00LIVEスタート予定番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『J1百年構想リーグ第17節レビュー』のLIVE配信を行います。◯LIVE予定MC：藤原裕久さん｜長崎サッカーマガジン「ViSta」?22:05〜 京都-広島：中野和也さん｜SIGMACLUBweb?22:20〜 川崎F-町田：江藤高志さん｜川崎フットボールアディクト?22:35〜 浦和-FC東京：河合貴子さん｜浦レポ by 浦和フットボール通信?22:50〜 浦和-FC東京：後藤勝さん