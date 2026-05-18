なぜ、若者の心“だけ”を射貫けたのか誰もが知る「昔話」をリメイクしようとするとき、作り手が必ずと言っていいほど直面する壁がある。それは、「全世代に届けなければならない」という、ある種の強迫観念に近い固定観念だ。セオリー通りに考えれば、国民的なIP（知的財産）を扱う際は、子どもには夢を、大人には懐かしさを与える「全世代対応型」を目指すのが最もリスクが低いとされる。しかし、そうしてターゲットを全方位に広