元乃木坂46久保史緒里（24）が16日、楽天対ソフトバンク戦（楽天モバイル）で始球式を行った。宮城県出身の久保が同球場で始球式を行うのは、4年連続6回目となる。大の楽天ファンとして知られ、小学3年から中学3年まで東北ゴールデンエンジェルスジュニアチアリーダーズとして活動していたこともある。この日は背番号24に「SHIORI」と入ったユニホームに袖を通し、桜柄が入ったジーンズスタイルで、ピンクのグラブを左手にはめて登