元乃木坂46久保史緒里（24）が16日、楽天対ソフトバンク戦（楽天モバイル）で始球式を行った。

宮城県出身の久保が同球場で始球式を行うのは、4年連続6回目となる。大の楽天ファンとして知られ、小学3年から中学3年まで東北ゴールデンエンジェルスジュニアチアリーダーズとして活動していたこともある。

この日は背番号24に「SHIORI」と入ったユニホームに袖を通し、桜柄が入ったジーンズスタイルで、ピンクのグラブを左手にはめて登場。楽天応援席のレフトスタンドから特大の「ゴーゴーレッツゴー久保史緒里！」コールを背に受け、見事なノーバウンド投球を披露した。

試合は久保と同い年の楽天先発古謝樹投手が、強力ソフトバンク打線を相手に6回2失点の粘投。打線も奮起して逆転、最終回に1点差まで迫られるも、主導権は渡さず逃げ切った。古謝は今季初勝利。また、久保が始球式を行った試合の楽天の通算戦績は4勝2敗となった。

SNS上では「勝利の女神」との声が相次ぎ、「来年も勝利の女神お願いします」「毎試合セレモニアルピッチ頼む」「年イチのローテをちゃんと守る」などの声が上がっている。

久保登板時の楽天の戦績は以下の通り。

・2020年8月29日

●楽天3−5西武

・2021年5月30日

○楽天5−1DeNA

・2023年4月23日

○楽天4X−3日本ハム

・2024年6月15日

●楽天3−4広島

・2025年4月20日

○楽天4−1ロッテ

・2026年5月16日

○楽天4−3ソフトバンク