ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。5月13日（水）の放送では、RIKU、AYAKA、MAKOの3人が、NiziU掲示板に集まったわる〜い生徒たちの声に喝を入れていきました。パーソナリティのRIKU――店長をWithUに勧誘