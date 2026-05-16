【漫画】本編を読む家族とは、決して血縁関係だけで成立するものではない。赤の他人であろうが、一緒にいることで互いが幸福を感じられるならば、それもれっきとした家族なのだろう。2026年4月24日に第1巻が発売された『にせもの家族』（田澤裕/スクウェア・エニックス）は、タイトルだけを見るとサスペンス的な危うい物語を想像するかもしれないが、そんな緊張感はほぼ感じられないヒューマンドラマである。主人公・清は大好