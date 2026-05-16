見知らぬ女性から息子と間違われたことをきっかけに、ある秘密を持った家族と出会う。優しいウソが物語を引っ張る心温まるヒューマンドラマ『にせもの家族』【書評】

見知らぬ女性から息子と間違われたことをきっかけに、ある秘密を持った家族と出会う。優しいウソが物語を引っ張る心温まるヒューマンドラマ『にせもの家族』【書評】