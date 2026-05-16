板垣李光人「コットンの日2026」 俳優の板垣李光人が15日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催されたイベント「コットンの日 2026」に登場。「COTTON AWARD」を受賞した。日本紡績協会と一般財団法人日本綿業振興会は、国際綿花評議会（CCI）（本部：ワシントン D.C./会長：John C. King, III）、Cotton Incorporatedの協力を得て、5月15日にグランドプリンスホテル新高輪で「コットンの日 2026」のイベント