

板垣李光人「コットンの日2026」

俳優の板垣李光人が15日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催されたイベント「コットンの日 2026」に登場。「COTTON AWARD」を受賞した。

日本紡績協会と一般財団法人日本綿業振興会は、国際綿花評議会（CCI）（本部：ワシントン D.C./会長：John C. King, III）、Cotton Incorporatedの協力を得て、5月15日にグランドプリンスホテル新高輪で「コットンの日 2026」のイベントを開催した。

日本紡績協会では、国産綿製品需要振興活動を行う上で、夏物綿製品が一斉に店頭に並び始めるこの時期が最も適していることと、5（ご）と 10（とお）の語呂合わせから、5月10日を「コットンの日」にすることを提唱、日本記念日協会から正式に認定を受け、今年で31回目の記念日を迎えた。

この「コットンの日」を記念して、日本紡績協会と一般財団法人日本綿業振興会は協力して、毎年5月にイベントを開催し、天然繊維コットンの“やさしさ”や“爽やかさ”というイメージにふさわしい著名人を選出し賞を贈る「COTTON AWARD」を実施している。

今年は俳優の板垣李光人が「COTTON AWARD」を受賞した。板垣李光人の持つ圧倒的な透明感と混じり気のない清潔感が、天然素材であるコットンの清らかなイメージに合っていること、また独自の感性で着こなすナチュラルな佇まいがコットンの持つ素材の心地よさを体現していることから選出され、受賞に至った。

国内市場は、少子高齢化や人口減少といった構造的課題の影響から、縮小傾向は続いている。こうした状況を踏まえ、繊維業界が持続的な成長を実現するには、視野を世界へと広げ、海外市場への展開を一層加速させていくことが重要であるとの認識から ESG に関する開示、日本市場における洋服の購買状況の調査、米国綿の状況とトレーサビリティ対応についてなどの多彩な内容のビジネスセミナーも同時開催した。

板垣李光人コメント

コットン・アワード2026を受賞いたしました。衣、住とコットンとは切っても切り離せない存在。私自身もファッションを楽しみ、生活を送る上では常に共にあるものです。そんな中で、この賞をいただくことができて大変光栄に思います。仕事や私生活で心身を共に整えてくれるコットンのように、やわらかく穏やかであれるようこれからも精進してまいります。