2026年5月現在、イランと米・イスラエルの戦争は続き、ホルムズ海峡の封鎖から原油価格は上昇、これにともなってインフレも継続するなか、金利は高止まり……株価の「下落要因」を挙げると、枚挙にいとまがありません。しかし、日米の株式市場は史上最高値を繰り返す“異常事態”です。不安定な情勢のなかで株価の上昇が止まらないのはなぜなのか、また、株価は今後も上昇を続けるのか？YouTubeチャンネル登録者数40万人超の人気