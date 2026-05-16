2026年5月現在、イランと米・イスラエルの戦争は続き、ホルムズ海峡の封鎖から原油価格は上昇、これにともなってインフレも継続するなか、金利は高止まり……株価の「下落要因」を挙げると、枚挙にいとまがありません。しかし、日米の株式市場は史上最高値を繰り返す“異常事態”です。不安定な情勢のなかで株価の上昇が止まらないのはなぜなのか、また、株価は今後も上昇を続けるのか？ YouTubeチャンネル登録者数40万人超の人気FP鳥海翔氏が解説します。

株式を取り巻く環境は決して良くないが…

2026年に入り、S&P500や日経平均株価は高値圏で推移しています。一方、世界情勢を見渡せば、不安材料は決して少なくありません。

戦争の長期化、原油価格の上昇、インフレの継続、高止まりする金利……。

「株価は近いうちに暴落するのではないか」「いま投資を続けて本当に大丈夫なのか」などと、不安を抱えている人も多いでしょう。

しかし、市場を冷静に見ていくと、「戦争＝株価下落」という単純な構図では説明できない状況が起きていることをご存じでしょうか。筆者はむしろ、2026年後半にかけて米国株（S&P500）がさらに上昇すると考えています。

その背景にあるのが、「AI」と「半導体」です。

戦争でも株価が上がる理由

一般的に、戦争は株価にマイナスだと考えられています。実際、戦争勃発直後は市場が急落するケースも少なくありません。

ただし、問題は「その下落が永続するのか」という点です。

戦争によってすべての産業が打撃を受けるわけではありません。むしろ現在は、AIや半導体、クラウド、通信、サイバーセキュリティといった分野の重要性が一段と高まっています。

現代の戦争では、ドローンや衛星通信、情報分析、サイバー防衛などが極めて重要です。それらを支えているのが、AIや半導体、クラウド技術である事実はご存じの人も多いでしょう。

つまり、「戦争だから株が下がる」のではなく、「戦争だからこそ必要とされる産業がある」という構図が生まれているのです。

原油高でもS&P500が最高値を更新している事実

現在の市場では、原油価格の動向にも注目が集まっています。

特に、中東情勢の悪化によるホルムズ海峡封鎖懸念は、世界経済への影響が大きいテーマです。世界の原油輸送の約20％がホルムズ海峡を通過しているため、封鎖されれば原油価格は急騰し、ガソリン代や電気代、物流費など幅広いコスト上昇につながります。

実際、戦争前に1バレル60ドル前後だった原油価格は、90〜110ドルで推移しています。

本来であれば、原油高は株式市場にとってマイナス要因でしょう。しかし、S&P500は下落後に持ち直し、過去最高値圏まで上昇しています。

これは、市場が原油高に“慣れてきた”という側面もありますが、それ以上に、AI関連産業への期待が強いことを意味していると考えてよいでしょう。

「国」と「企業」が同じ方向を向いている

今回の相場が強い最大の理由は、「国」と「企業」が同じ方向を向いている点にあります。

通常、国の政策と企業の利益追求は必ずしも一致しません。

たとえば、国は中国依存を減らしたいと考えていても、企業はコスト削減のために中国製品を使いたい場合があります。あるいは、移民政策でも、国と企業で利害が対立することが少なくありません。

しかし、AIと半導体については違います。

各国政府は、安全保障や経済成長の観点からAI投資を強化しています。一方、企業側も、業務効率化や利益率向上のためにAI導入を急いでいる……つまり、「国家戦略」と「企業戦略」が一致しているのです。

この「同じ方向を向く状況」が、株式市場の強さにつながっています。

インフレがAI投資を加速させている

さらに現在は、インフレも追い風になっています。

一般的にインフレはネガティブに捉えられがちですが、強い企業にとっては必ずしも悪いことばかりではありません。

価格が上昇しても売れる企業は、売上や利益を伸ばしやすいからです。

特にAI分野では、「人件費削減」のニーズが急速に高まっています。

物価上昇に伴い人件費も上昇するなか、企業はAI導入によってコスト削減を進めている状況です。

実際、米マイクロソフトは大規模な人員削減を進める一方、AI投資を加速させています。メタも同様の方向性を打ち出しています。

つまり、「インフレだからAI関連株が強い」という構図が生まれているのです。

AIは“次の自動車産業”になる可能性

現在のAIブームは、高度経済成長期の自動車産業に似ています。

当時、自動車産業は鉄鋼やガラス、ゴム、物流、保険、ガソリンスタンドなど、幅広い業界を潤しました。

車が普及することで、人々の行動範囲が広がり、消費全体が活性化したのです。

これは、現在のAIにも同じことが言えるでしょう。

AIの発展には、データセンターや半導体、GPU、電力、クラウド、水資源など、多くの産業が関わります。

さらに、AIを導入した企業は業務効率が改善し、利益率向上につながります。

つまり、AIの普及によって、さまざまな産業へお金が流れ込む構造ができつつあるのです。

一時的な下落はあっても「流れ」は変わらない

もちろん、市場には今後も一時的な下落があるでしょう。

しかし、それだけを理由に投資を避けるのは、必ずしも合理的とはいえません。

インフレが続く環境では、現金の価値は相対的に目減りしていきます。

「投資をするとお金が減るかもしれない」と考える一方、「投資をしなければ現金の価値が下がる」という視点も必要です。

AIと半導体を中心とした大きな潮流が続く限り、S&P500は中長期的に上昇する可能性があるでしょう。

よって筆者は、2026年後半に向けて、株式相場は一時的な下落局面をはさみながらも、株価はさらに上昇していくと考えています。

鳥海 翔

株式会社Challenger代表取締役

FP（ファイナンシャル・プランナー）／投資家