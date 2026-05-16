ミスショットの連発や腰痛、さらには尿のキレの悪さ……。実はこれら全ての不調は、骨盤が固まった「フリーズ骨盤」が原因かも。スイングの土台であり健康の要である骨盤の重要性と、放置するリスクを解説。【画像】3個以上当てはまったらフリーズ骨盤の可能性大！ カチコチ骨盤チェック表■フリーズ骨盤を放置すると足腰が弱くなり脂肪がつきやすい骨盤にも多くの筋肉が付着していて、加齢で筋肉が硬くなると骨盤の可動域は狭くな