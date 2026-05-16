オランダの現状と弱点「SBとCBの間をどう突くか」6月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）で優勝を目指す日本代表。グループステージF組の初戦で戦うのが、FIFAランク7位の強豪・オランダ代表だ。元日本代表DF安田理大氏がオランダを訪れ、かつてフィテッセで共にプレーした元オランダ代表MFマルコ・ファン・ヒンケル氏と再会。最大の難敵を分析した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇