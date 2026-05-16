自身初のW杯に後藤啓介「ワクワクが止まらなかった」日本サッカー協会（JFA）は5月15日、6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けたメンバーを発表した。チーム最年少20歳でメンバー入りを果たしたFW後藤啓介が同日に行われたベルギー1部シント＝トロイデンの記者会見に出席し、「期待をいい意味で裏切れるような活躍をしたい」と自身初のW杯に向けて闘志を燃やした。ベルギー時間午前7時に日本代表発表の記者会見が実