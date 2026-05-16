国家安全保障戦略など安保３文書の年内改定に向け、自民党が政府に申し入れる提言の原案が判明した。有事に戦い続ける「継戦能力の確保」が大きな課題と指摘し、国力の強化に向けて国を挙げた取り組みを進めるには「国民の理解を得ることが不可欠だ」と強調した。自民は１８日の安保調査会の幹部会合で原案を協議し、６月上旬にも提言案を取りまとめる。防衛費を含む安保関連費の数値目標は具体的に示さない方向だ。原案では、