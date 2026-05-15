名古屋・大須の名物グルメ「李さんの台湾からあげ」の本店の隣に、台湾ドーナツの専門店がオープンしました。冷凍庫で冷やす独自のスタイルで油っぽさを抑えた新食感。その裏側には、開店直前の試作での「失敗」がありました。 ■オープン2日前の“大失敗”から閃く 3月にオープンした『李さんの台湾パリパリミルクドーナツ』。 まだ日本ではそれほど知られていない「台湾