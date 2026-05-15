15日(金)も日差しが届いて、昼間は汗ばむ陽気になりました。そして、この土日も絶好のお出かけ日和になりそうです。 ◆予想天気図 16日(土)～17日(日)にかけて、県内付近は高気圧に覆われる見込みです。このため、土日ともに穏やかに晴れてにわか雨の心配もないでしょう。 ◆予想最高気温 土日ともに各地で20℃を超える見込みです。沿岸部では22℃前後のところが多く、過ごしやすい暖かさになるでしょう。一方