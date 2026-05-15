ラッシングは4回の三振後にバットを粉砕した【MLB】ドジャース 5ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に5-2で勝利した。試合中には、ダルトン・ラッシング捕手が三振後にバットを粉砕する場面が話題を呼んだ。怒りを爆発させる25歳に対し、この日先発のエメ・シーハン投手が言葉をかける場面があった。果たして何を言ったのだろうか。4回の攻撃中だった