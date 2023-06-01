◇ナ・リーグドジャース4―0ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）【ヤナギタイムズ】ドジャースの大谷翔平投手（31）が、投球の「間」を駆使して打者を翻弄（ほんろう）している。7回4安打無失点で今季3勝目を挙げた13日（日本時間14日）のジャイアンツ戦は全105球中12球。MLB担当・柳原直之記者（40）のコラム「ヤナギタイムズ」で、今季の変化に迫った。左足を上げた反動を使って静止することなくそのまま投球した