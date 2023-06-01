【リターン・トゥ・サイレントヒル】 5月15日0時より「Prime Video」にて見放題独占配信 Amazonは、サイコロジカルホラー映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」（原題：RETURN TO SILENT HILL）の配信をAmazonプライム会員向けの映像配信サービス「Prime Video」にて、本日5月15日より開始する。 本作は、ホラーゲーム「SILENT HILL 2（サイレントヒル