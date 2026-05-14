フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が5月10日、Xを更新。ペアの木原龍一（33）とのツーショットを公開した。 【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」 「ショートケーキになりたかった木原龍一ちゃんと人間のままで