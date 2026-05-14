フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が5月10日、Xを更新。ペアの木原龍一（33）とのツーショットを公開した。

【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」 木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」

「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」投稿されたのは、三浦と木原が「りくりゅうペア 最高の感動をありがとう」と書かれたケーキプレートを前にしてほほ笑む写真。木原が頬に手を当ててお茶目なポーズをとっている。

【画像】笑顔でポーズをする三浦璃来と木原龍一（画像は三浦璃来 Xより引用）

三浦は「ケーキは #ホテルニューオータニ 様からいただきました」と伝え、「#子どもの頃の将来の夢は #ショートケーキ #ちなみに私は #シャイニールミナス」と子どもの頃の夢をつづった。

この投稿にはXユーザーから「2人とも可愛い」「プリキュアになりたかったのね」「なんか顔が似てきてない？」「腕筋えぐくて草」「りくりゅうだから成り立つこの会話」「龍一くんの目線がめっちゃ乙女そのもの！w」といったコメントが寄せられている。