「めっちゃ乙女そのもの！」りくりゅう、お祝いケーキ前にした“お茶目”なツーショットに反響 「腕筋えぐくて草」「なんか顔が似てきてない？」
フィギュアスケート選手で、2026年ミラノ・コルティナオリンピックペア日本人初金メダリストの三浦璃来（24）が5月10日、Xを更新。ペアの木原龍一（33）とのツーショットを公開した。
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「ショートケーキになりたかった木原龍一 ちゃんと人間のままでいてくれてありがとう」投稿されたのは、三浦と木原が「りくりゅうペア 最高の感動をありがとう」と書かれたケーキプレートを前にしてほほ笑む写真。木原が頬に手を当ててお茶目なポーズをとっている。
三浦は「ケーキは #ホテルニューオータニ 様からいただきました」と伝え、「#子どもの頃の将来の夢は #ショートケーキ #ちなみに私は #シャイニールミナス」と子どもの頃の夢をつづった。
この投稿にはXユーザーから「2人とも可愛い」「プリキュアになりたかったのね」「なんか顔が似てきてない？」「腕筋えぐくて草」「りくりゅうだから成り立つこの会話」「龍一くんの目線がめっちゃ乙女そのもの！w」といったコメントが寄せられている。