TBS系日曜劇場ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』のロケ地を巡る公式ツアーが、6月26日〜28日に開催されることが発表された。競走馬のふるさと・日高地方を聖地巡礼する内容となる。【写真】セリ会場やプロポーズのロケ地など聖地巡礼！『ザ・ロイヤルファミリー』公式ツアーで巡る場所公式Xでは「競走馬のふるさと・日高地方を巡る公式ツアーの開催が決定！」と告知し、「『ザ・ロイヤルファミリー』のロケ地をめぐりながら競