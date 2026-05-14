（台北中央社）台湾プロ野球、統一ライオンズは13日、本拠地のアジア太平洋国際野球訓練センター一般用主球場（南部・台南市）で行われた味全ドラゴンズ戦に2―1で勝利し、台湾プロ野球史上初となる通算2000勝を達成した。林岳平監督は試合後、長年チームを支えてきたファンに感謝を伝えた。統一打線は0―1で迎えた三回裏、陳重羽が四球を選んで出塁。林泓弦がプロ初となる三塁打を放って同点に追い付いた。さらに陳傑憲の犠飛で勝