5月13日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」は、ゲストに京本大我（SixTONES）、羽鳥慎一、タイムマシーン3号、ファーストサマーウイカ、長谷川忍（シソンヌ）、松村沙友理、岩田絵里奈を迎え、「全国早押しクイズ ちどかま事件簿・群馬編」をお届けした。群馬にまつわるさまざまなクイズの中には、「食」に関するものも。実は群馬県に工場があるのが、人気のアイスクリームブランド「ハーゲンダッツ」