大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年5月13日(日本時間14日) ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平選手(31)が、本拠地で行われたジャイアンツ戦に先発登板した。7回105球を投じて、8奪三振・2四球・被安打4・無失点の好投で、防御率はメジャートップの0.82、今季3勝目をあげた。 この日も大谷はコンディション面を考慮され、リ