北九州市で、大型犬「ピットブル」とみられる犬2頭が徘徊（はいかい）しているという通報がありました。元は闘犬のピットブル。いったいどのような犬種なのでしょうか。 ■吉原美樹記者「北九州市小倉北区のこの辺りで、ピットブルとみられる大型犬が目撃されました。周りは住宅街となっていて、公園もあります。」警察によりますと、13日午後1時すぎ、北九州市小倉北区小文字で、車を運転していた人から「前方からピットブル