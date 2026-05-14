（台北中央社）台湾の音楽賞「第37回ゴールデン・メロディー・アワード」（金曲奨）のノミネーションが13日、発表され、台湾の女性歌手ジョリン・ツァイ（蔡依林）のアルバム「Pleasure」が最多9ノミネートを果たした。授賞式は6月27日に台北市の台北アリーナで開かれる。同賞は台湾を代表する音楽賞で、文化部（文化省）影視・流行音楽産業局が主催する。台湾、澎湖、金門、馬祖で最初にリリースされた作品を対象とし、歌唱の部で