第2子妊娠中の歌手・倖田來未（43）が最新ショットを公開し、多くの反響が寄せられている。【映像】第2子妊娠中の姿や家族ショット（複数カット）2011年12月にロックバンド「BACK-ON」のボーカル、KENJI03（41）との結婚を発表し、13歳の長男を育てている倖田。Instagramでは、親子で顔を寄せ合う息子の顔出しショットなど、仲むつまじい家族の様子をたびたび紹介してきた。2026年3月30日には約14年ぶりの妊娠となる第2子妊