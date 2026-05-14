熊本県は、高校教育改革を先導するモデル校の候補として、4校を選定し、5月15日に国へ申請します。 【写真を見る】熊本県が教育改革の「先導拠点校」に4校を選定 3年で最大62億円の交付目指し国に申請へ菊池農業・天草工業・人吉・熊本 木村敬知事「拠点校（候補）は菊池農業高校、天草工業高校、人吉高校、熊本高校の4校です」 どんな期待をしているの？ 国は、高校無償化とあわせ、高校教育改革を促進する基金を去年創設し