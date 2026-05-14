Photo: 組橋信太朗 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。時計選びは機能性も大事ですが、時計そのものの美しさも求めたいもの。スマートウォッチが定着した今だからこそ、機械式時計の魅力がより際立っているようにも感じます。東京発のブランドZEROOによる自動巻き機械式腕時計「ZEROO M2 THE SUBARU」もそのひとつ。実際に着用して感じた魅力をお伝えします。奥行きの