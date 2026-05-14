Image: エレコム エレコムの企業努力すごいな！お手持ちのガジェット、いったい今どのくらいのパワーで回復しているのか、気になったことありません？基本、電気って見えないもの。ワットチェッカーなど専用の可視化機器がないとそれもわかりません。それでも、人類は知りたいんです。今何ワット？を。その人類の欲求に応えてくれる2モデルがエレコムより発射されました。30Wと45Wのディスプ