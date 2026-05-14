エレコムの企業努力すごいな！

お手持ちのガジェット、いったい今どのくらいのパワーで回復しているのか、気になったことありません？

基本、電気って見えないもの。ワットチェッカーなど専用の可視化機器がないとそれもわかりません。それでも、人類は知りたいんです。今何ワット？を。

その人類の欲求に応えてくれる2モデルがエレコムより発射されました。30Wと45Wのディスプレイ付き充電器です。

こういう新しい機能が付くとどうしても値段は上がりがち。特にディスプレイ付きなんて、高級なハイエンド充電器でしか見なかった機能で、値段も高くなって当然なのですが、Amazonを覗くと…

エレコム USB充電器 Type-C Type-A 2ポート 30W USB PD対応 PPS対応 急速充電 電力表示 ディスプレイ付き GaN搭載 窒化ガリウム 小型 軽量 折りたたみ式プラグ PSE認証 ブラック EC-AC13030BK 2,490円 Amazonで見る PR PR

30Wモデルで2,490円。

エレコム USB充電器 Type-C 1ポート 45W USB PD対応 PPS対応 急速充電 電力表示 ディスプレイ付き GaN搭載 窒化ガリウム 小型 軽量 折りたたみ式プラグ ノートパソコン対応 PSE認証 ブラック EC-AC13145BK 2,990円 Amazonで見る PR PR

45Wモデルでも2,990円とどちらも2,000円台。ほんとエレコムさん、すごい頑張り。

眼を向けるだけ、充電出力をリアルタイムで確認

Image: エレコム

何ができるのか？というと「今、何ワットで？」の出力を見られる。

これ以上でもこれ以下でもないのですが、ここまでUSB-C充電機器があふれる現代、機器ごとに入力できる電力もまちまちです。それらを一目でリアルタイム確認できるのはちょっとした安心感にもつながると思うの。

Image: エレコム

30Wモデル45Wモデル共にプラグを折りたためるので、モバイルにも最適。

スマホやタブレット充電には30Wモデルを。MacBook AirやMacBook Neoなど省エネPCの充電には45Wモデルをどうぞ。

正直、これらが2,000円台でポチれるのは、コスパ激ツヨだと思います。

Source: エレコム