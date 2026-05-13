スウェーデン代表を率いるグレアム・ポッター監督が、FIFAワールドカップ2026本大会に臨むメンバー発表を受けて、選外となった選手について言及した。12日、スウェーデンメディア「fotbollskanalen」が同指揮官のコメントを伝えている。欧州予選プレーオフを勝ち上がり、、2大会ぶり13回目の出場を決めたスウェーデン代表。本大会ではグループFに組み込まれ、チュニジア代表、オランダ代表、日本代表と対戦する。12日に発表さ