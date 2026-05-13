6歳と5歳の男の子を育てる母親で、歌手の浜崎あゆみ（47）が、息子たちからプレゼントをもらったことを明かし、喜びをつづっている。【映像】浜崎あゆみの息子たち&息子からもらったプレゼントこれまでも自宅に飾った巨大なクリスマスツリーの前ではしゃぐ息子たちや、着物姿での親子ショットなど、プライベートの様子をInstagramで披露してきた浜崎。6歳と5歳の息子からもらったプレゼントに喜び母の日の5月10日に投稿