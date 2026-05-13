軽自動車は本当に維持費が安い？自動車税や車検時の負担は？

税金は「軽自動車税」と「自動車税」で課税主体もルールも違う

軽自動車は軽自動車税（種別割）で、市区町村が課税します。軽自動車検査協会の説明でも、軽自動車税（種別割）は毎年4月1日時点の納税義務者に、市区町村から課税されると示されています。普通車の自動車税（種別割）は都道府県が課税するのが一般的で、納税の窓口も違います。

ここは「税額が違う」だけでなく、「手放したときの扱い」も変わります。普通車は月割還付があるのに対し、軽自動車税は月割がない自治体が多いなど、運用差が出ます。



重量税は両方にある。軽は車両が軽い分、同条件なら負担が抑えやすい

車検時に払う自動車重量税は、車の重量などに応じて課税される税金です。国土交通省も重量税額の案内ページを用意しており、継続検査時の税額照会サービスがあることを示しています。車両重量が軽い車ほど税額が低くなりやすいので、軽自動車は構造的に有利になりやすい部分です。



自賠責は強制保険で、車種ごとに保険料が決まる

自賠責は全車に必要な強制保険で、車種区分により保険料が設定されています。日本損害保険協会の試算ページでも、自家用乗用自動車と検査対象軽自動車の区分が示され、車種で保険料が異なる前提になっています。軽は普通車より保険料が低い設定になりやすく、車検費用の総額差につながりやすいポイントです。



税金以外の差は「燃費」と「消耗品」。ただし使い方で逆転もある

軽は車体が軽く排気量も小さいため、燃費やタイヤなどの消耗品で費用が抑えやすい傾向があります。一方で、近距離のチョイ乗りが多いと燃費が伸びず、軽でも意外とガソリン代がかさむことがあります。タイヤもサイズが小さくても、ブランドや使用環境で価格差が出ます。

任意保険は車の価格や補償内容、運転者条件で変わるため、軽にしたら必ず安くなるとは限りません。維持費は車種より契約内容で動く部分もあるので、乗り換え前に見積もりを取ると失敗が減ります。



まとめ

軽自動車は、自動車税に当たる軽自動車税（種別割）が市区町村課税で、普通車と制度が異なります。重量税や自賠責など車検時の負担も、軽は抑えやすい傾向があります。

一方で、任意保険は補償設計で変わり、燃費や消耗品も使い方で上下します。税金だけで判断せず、車検費用、自賠責、任意保険、燃料を含めた年額で比べると、どこで差が出るかがはっきりとわかります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー