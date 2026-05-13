最近「疲れやすい」「集中力が続かない」などの症状に悩まされていませんか。この場合、健康診断で貧血ではないと判定されても貧血の症状が出る、いわゆる「隠れ貧血」かもしれません。どのような症状に注意すべきなのでしょうか。隠れ貧血の際に生じる主な症状について、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天王寺区）院長で総合内科専門医、消化器病専門医、内視鏡専門医の安江千尋さんに聞きました。【豆知識】