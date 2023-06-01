横須賀市営馬門山墓地の墓前祭で弔銃を発射する海自の儀仗隊＝９日、同市根岸町旧海軍関係者の戦没者が眠る横須賀市営馬門山海軍墓地（神奈川県横須賀市根岸町）で９日、第７１回墓前祭が開かれた。遺族や海上自衛隊、地域住民ら約３００人が参列し、戦没者の冥福と恒久平和を祈った。大津観光協会の菊田善克会長が主催者を代表し「遠く離れた海や島々で、祖国の繁栄と幸せを願って奮闘した方々の犠牲を礎に平和で豊かな社会を