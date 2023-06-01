◇セ・リーグ阪神10─0ヤクルト（2026年5月12日神宮）阪神・伏見が36歳の誕生日を勝利で祝った。同じ90年生まれの西勇を好リード。シュートで右打者の胸元をえぐり、中盤からは大きなカーブでかわした。9回には、移籍後初の長打となる適時二塁打を放った。この1本で無安打を逃れ「ギリギリ最後にヒットが出て良かった」と笑顔。オリックス時代の同僚でもある右腕には「前回よりも丁寧に強気に投げてくれた。ナイスピッ