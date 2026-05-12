タレントのモト冬樹（７５）が１２日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。黒柳徹子から、独身であることを心配されていた時期があったことを明かした。モト冬樹は２０１０年にタレントの武東由美と結婚。この日は夫婦そろって番組に出演した。黒柳は昔、独身だった冬樹を心配していたという。当時を振り返って「あなたが独身だったんで。私は心配して、ずいぶんいろいろさ…。『合コンやろう』『合コンやったらどう？』とか