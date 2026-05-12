生徒は運転の異変に気づいていました。磐越道で北越高校の生徒ら21人が死傷した事故で、事故を起こしたマイクロバスに乗っていた生徒が「死ぬかもしれない」という趣旨のメッセージを保護者に送っていたことがわかりました。 この事故では、北越高校3年の男子生徒が亡くなり20人が重軽傷を負いました。捜査関係者によりますと、若山哲夫容疑者が運転するバスに乗っていた複数の生徒が「危険な運転をしていた」と証言。