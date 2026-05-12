【ボボボーボ・ボーボボ展 DIVE INTO THE BO-BOBO WORLD】 ＜東京会場＞ 開催期間：9月30日～10月17日 開催時間：11時～19時（最終入場18時） ※最終日10月17日のみ17時閉場（最終入場16時） 開催場所：池袋・サンシャインシティ 文化会館ビル２F 展示ホールD （東京都豊島区東池袋3-1-4） ＜