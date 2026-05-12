11日（月）、V.LEAGUE MEN（Vリーグ 東地区）の埼玉アザレアは24日（日）に、ららぽーと富士見にてバレーボール体験会を開催することをクラブ公式SNSで発表した。 無料で参加できる本イベントは2部制で行われ、第一部は11:00～13:00、第二部は14:00～16:00に、ららぽーと富士見の屋外広場で行われる。なお、雨天時は3階のフォレストテラスにて実施される。10:00～11:00と13