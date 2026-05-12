元銀行員でモデルの佐野麗奈が11日、自身のX(旧ツイッター)を更新。母校で行われたセミナーに参加したことを報告した。 【写真】顔ちっちゃ英語力バリバリの元銀行員カナダ留学の経験をレクチャー 法政大出身の佐野は同日、同大学の多摩キャンパスで開かれた派遣留学参加学生による体験談発表・個別相談会に参加。「法政大学に出戻り!!」と記し、アップしたのは爽やかな春色コーデのショット