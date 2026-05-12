12日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、オポジットの宮部藍梨（27）、リベロの吉田眞奈（25）、アウトサイドヒッターの渡邉かや（27）、イ・ジェヨン（29）、チャッチュオン・モクシー（26）の5選手が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 宮部はミネソタ大学を卒業後、2022-23シーズンに姫路に入団。在籍4季目となる今シーズンはこれま