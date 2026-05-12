人気カーアクション『ワイルド・スピード』シリーズ初となる実写ドラマが、米NBCユニバーサルにて企画中であることがわかった。主人公ドミニク・トレット役と製作を兼任するヴィン・ディーゼルが番組発表会で明らかにしたと米が伝えた。 ディーゼルは「Peacockが『ワイルド・スピード』ユニバースのドラマを4つ立ち上げる」と発言したとされる。情報によれば、1本はアメリカの