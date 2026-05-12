女優チェ・ジウの父親が亡くなった。チェ・ジウの父、故チェ・ウニョンさんは5月11日にこの世を去った。【写真】チェ・ジウ、娘と2ショット葬儀場は釜山・海雲台区の海雲台白病院葬儀場の特別室に設けられた。チェ・ジウは母、兄、夫、娘ら家族とともに遺族として名を連ねている。出棺は14日午前6時に執り行われる予定だ。軍人出身だった故人は、永楽公園を経て、大田顕忠院に埋葬されるという。故人は生前、ボランティア活動にも