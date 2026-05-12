これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにもお気をつけください。 また、下越と中越の広い範囲と上越にカミナリ注意報が出ています。午後は急な強い雨や落雷に注意してください。 ◆12日(火)これからの天気 あと数時間は日が差しますが、次第に雲が広がるでしょう。局地的に雨や雷雨となりそうです。 降水確率は、夜は村上市で50%と高くなって