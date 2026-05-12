これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにもお気をつけください。



また、下越と中越の広い範囲と上越にカミナリ注意報が出ています。午後は急な強い雨や落雷に注意してください。



◆12日(火)これからの天気

あと数時間は日が差しますが、次第に雲が広がるでしょう。局地的に雨や雷雨となりそうです。



降水確率は、夜は村上市で50%と高くなっています。とくに山沿いの地域では、午後は念のため雨具があると安心です。



◆12日(火)の予想最高気温

最高気温は、24～25℃の予想です。昨日と同じくらいで各地とも6月中旬並みでしょう。湿度も高めでやや蒸し暑く感じられそうです。



体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分をとるなどして熱中症にご注意ください。