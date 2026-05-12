次第に雲が広がり 局地的に雨・雷雨となりそう【これからの天気(5月12日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにもお気をつけください。
また、下越と中越の広い範囲と上越にカミナリ注意報が出ています。午後は急な強い雨や落雷に注意してください。
◆12日(火)これからの天気
あと数時間は日が差しますが、次第に雲が広がるでしょう。局地的に雨や雷雨となりそうです。
降水確率は、夜は村上市で50%と高くなっています。とくに山沿いの地域では、午後は念のため雨具があると安心です。
◆12日(火)の予想最高気温
最高気温は、24～25℃の予想です。昨日と同じくらいで各地とも6月中旬並みでしょう。湿度も高めでやや蒸し暑く感じられそうです。
体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分をとるなどして熱中症にご注意ください。
◆警報・注意報
現在、県内全域に乾燥注意報が発表されています。火の取り扱いにもお気をつけください。
また、下越と中越の広い範囲と上越にカミナリ注意報が出ています。午後は急な強い雨や落雷に注意してください。
◆12日(火)これからの天気
あと数時間は日が差しますが、次第に雲が広がるでしょう。局地的に雨や雷雨となりそうです。
降水確率は、夜は村上市で50%と高くなっています。とくに山沿いの地域では、午後は念のため雨具があると安心です。
◆12日(火)の予想最高気温
最高気温は、24～25℃の予想です。昨日と同じくらいで各地とも6月中旬並みでしょう。湿度も高めでやや蒸し暑く感じられそうです。
体が暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分をとるなどして熱中症にご注意ください。