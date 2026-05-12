閣議後に記者会見する林総務相＝12日午前、国会ふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に支払った手数料は総額1379億円だった。総務省が12日、調査結果を発表した。仲介サイトを経由した寄付総額1兆2025億円の11.5％に上る。自治体間で寄付獲得競争が過熱する中、手数料の支払いが重荷になっているとして、総務省は月内にも事業者に引き下げを要請する方針だ。事業者側の反発も予想される。林芳正